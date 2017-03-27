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По взрыву в Казани возбуждено уголовное дело

Александр Семухин 27.03.2017 В России

24 марта произошел взрыв на Казанском государственном Казенном пороховом заводе. В результате ЧП погиб пожарный. Возгорание возникло в цехе готовой продукции. На место были направлены дополнительные пожарные расчеты. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 400 квадратных метров, а в 21.49 мск ликвидировать открытое горение в цехе. По факту взрыва в Казани возбуждено уголовное дело

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Республике Татарстан, пожар тушили 99 человек и 34 единицы техники. После возникновения пожара произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело. 24 октября 2013 года на заводе загорелся цех лакокрасочных материалов.

Ранее на этой же неделе произошло возгорание административного здания Уфимского ЛКЗ. Огонь перекинулся от соседнего здания, материального ущерба объект не понес, производство не пострадало.

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