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За два месяца Мосгосстройнадзор наложил штрафов на 8 млн рублей

Александр Семухин 24.03.2017 В России

С начала 2017 года специалисты Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора приняли участие в 442 проверках объектов капитального строительства. В отношении нарушителей требований пожарной безопасности возбуждено 209 дел об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов превысила 8 млн рублей.

Особое внимание уделяется качеству монтажа систем противопожарной защиты зданий и выполнению огнезащитных работ. Мосгосстройнадзор провел 210 проверок этих видов работ. На 195 объектах были выявлены различные отступления от проекта и требований нормативных документов в области пожарной безопасности при монтаже систем противопожарной защиты зданий.

Кроме того, специалисты Комитета участвовали в комплексном опробовании систем противопожарной защиты на 50 объектах.

Наиболее частые нарушения: несоответствие применяемой кабельной продукции, а также неправильная прокладка питающих и слаботочных кабелей; нарушения при монтаже клапанов систем дымоудаления; несоблюдение карт орошения систем пожаротушения; требований по размещению и количеству датчиков автоматической пожарной сигнализации, а также алгоритма работы систем противопожарной защиты и ее отдельных элементов. Кроме того, выявлены несоответствия аэродинамических показателей систем противодымной защиты. При выполнении огнезащитных работ допускается несоблюдение технологического регламента нанесения, монтажа огнезащитного материала; несоответствие толщины защитного слоя огнезащитного состава приведенной толщине защищаемой металлической конструкции, а также необоснованная замена огнезащитных материалов.

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