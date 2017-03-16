13 % продукции завода «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» идет на экспорт в Китай

«ТехноНИКОЛЬ» сэкономит на полученных в дальневосточных ТОР налоговых льготах более 500 млн рублей только за первые десять лет реализации проекта. Это сокращает срок окупаемости капиталовложений и повышает конкурентоспособность (по цене) продукции. Из 750 тысяч кубометров теплоизоляции, которые должен произвести в этом году новый завод, около 100 тысяч кубов уйдет на экспорт — в Китай.

Выкупив хабаровский завод «Базалит ДВ», «ТехноНИКОЛЬ» модернизировала его. Получаемые в Хабаровске 250 тысяч кубометров продукции не насыщают даже местный строительный рынок. Пятый завод «ТехноНИКОЛЬ» открылся в августе 2016 года. В линейке нового предприятия, в начале 2017 года вышедшего на полную проектную мощность — более ста наименований теплоизоляции, производимой по новейшей ваграночной технологии.

ГК «ТехноНИКОЛЬ» объединяет 51 завод, в том числе восемь производств минеральной ваты, с суммарным годовым оборотом более 70 млрд рублей. Запуск предприятия ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» увеличил объемы производства теплоизоляции в макрорегионе втрое. Объем собственных вложений ГК в проект более 2 млрд рублей, в том числе 980 млн — в оборудование. Срок окупаемости линии по производству каменной ваты — семь лет с внутренней нормой рентабельности 9 %. Прогнозная выручка за 2017 год — до 1,29 млрд рублей.