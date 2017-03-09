Россия закупила по импорту 95 тонн огнетушащих составов

За минувший год российские компании закупили за рубежом 95 тонн зарядов для огнетушителей и огнетушащих составов. В физическом отношении объем импорта сократился почти на четверть. На приобретение данной продукции было израсходовано более 444,5 тысяч американских долларов, это больше, чем в 2015 году на 9 %. В пересчете на рубли затраты увеличились на 27 %.

По данным Евразийской экономической комиссии, основными поставщиками на российский рынок стали компании из Беларуси. На их долю приходится 27 % импорта. Основное преимущество этой продукции в их дешевизне. Наиболее дорогие заряды для огнетушителей и огнетушащие составы поставляют в Россию компании из Словении и Германии. РФ сама является крупным производителем этой продукции.