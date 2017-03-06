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Термин «СРО в области пожарной безопасности» будет уточнен законодательно

Александр Семухин 06.03.2017 В России

Принятие норм, по которым будут действовать саморегулирующие организации огнезащитной отрасли, в очередной раз откладывается Госдумой на неопределенный срок. Это связано с законодательными коллизиями общего порядка: уточнения самих принципов саморегулирования в России. Сейчас комитеты Госдумы получили обновленный проект закона, который предварительно согласован и с министерством по ЧС и с Минстроем РФ.

Под СРО в области пожарной безопасности предлагается понимать некоммерческую организацию, которая приобрела такой статус для контроля объединенных в ее составе юридических лиц и (или) физических лиц, занятых выполнением работ и оказанием услуг в области пожарной безопасности; монтажом, техобслуживанием и ремонтом средств противопожарной защиты, работ и услуг по монтажу средств огнезащиты, системам сигнализации и предотвращения пожара, вентиляции и дымоудаления, противопожарных преград, заполнения проемов, средства огнезащиты и многого другого.

Предлагается образовывать два вида обязательных саморегулируемых организаций, согласно тем видам деятельности, которые сейчас попадают под лицензирование. Остальные отраслевые партнерства — будут действовать на добровольной основе. Приблизительный срок, когда закон может вступить в силу — 1 января 2018 года. К  осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений, по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры будет допускаться только члены СРО. Лицензирование будет отменено.

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