В Челнах торговые центры проверили на пожарную безопасность

129 крупных торговых зданий прошли проверку на соответствие пожарной безопасности. Об этом рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности в Набережных Челнах Александр Алакаев местному изданию «Челны ЛТД».

По его словам, при возведении новых центров использовались негорючие материалы. Так, перегородки в «Торговом квартале» могут выдержать 150 минут воздействия пламени, а железобетонные колонны — 90 минут. Облицовки фасадов центров «Палитра» и «Сити-Молл» выполнены из огнестойкого керамогранита, который выстоит против огня 120 минут.

Тем не менее, как подчеркнул А. Алкаев, не все ТЦ смогли пройти проверку с первого раза. Чаще всего замечания были связаны с отсутствием автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения.

В марте 2015 года как минимум два торговых центра в Челнах − ТЦ «Глобус» и ТЦ «На Пушкинской» – не прошли проверку на соответствие пожбезопасности. Тогда кроме отсутствия сигнализации в этих строениях были выявлены нарушения при отделке путей эвакуации – она была выполнена горючими материалами.