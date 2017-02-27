«ТехноНИКОЛЬ» опровергла информацию о покупке Izovol

Фирма отрицает появившуюся в СМИ информацию о приобретении Izovol компанией «ТехноНИКОЛЬ». Как подчеркивают в обеих фирмах, сделка находится на согласовании в ФАС России.

«Могу сказать, что на текущий момент никаких поглощений не происходило, никто, кроме текущего руководства не принимает участие в управлении компании, никаких изменений в структуре компании нет», − цитирует генерального директора ГК Izovol Олега Изотова пресс-служба фирмы.

24 ноября 2016 года «ТехноНИКОЛЬ» опубликовала информацию о переговорах с Izovol о покупке компании. Похожая информация появилась на сайте Izovol второго декабря. Изменения объемов выпуска продукции не ожидается. Бренды компании с рынка не уйдут. Как подчеркнул Владимир Марков, генеральный директор «ТехноНИКОЛЬ», ‎объединение позволит компаниям сократить логистические и закупочные расходы.

Izovol выпускает стеновые и кровельные сэндвич-панели, теплоизоляционные цилиндры, огнезащитные и звукоизоляционные материалы.