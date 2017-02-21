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Огнезащиту «Сибура» включили в сеть

Александр Семухин 21.02.2017 В России

39 трансформаторных подстанций введены в эксплуатацию на строительной площадке компании «Сибур» в Тобольске. От них «питается» комплекс зданий «Цеха огнезащиты», площадки строительства и ряд других объектов. Как сообщает пресс-служба компании, сейчас продолжается строительство центрального распределительного пункта (ЦРП) и главной понизительной подстанции (ГПП 1 и ГПП 2), которые обеспечат электроснабжение всей будущей площадки «ЗапСибНефтехима». Главная понизительная подстанция будет получать питание от энергосистемы и распределять электроэнергию при более низком напряжении по всему предприятию. На понизительной станции завершен монтаж стеновых панелей и металлоконструкций в здании закрытого распределительного устройства (ЗРУ) электроэнергии. В ЗРУ также завершены бетонные работы по устройству кабельных лотков и пола.

На конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», которая состоялась в Тюмени в конце 2016 года, проектировщики этих объектов и сотрудники «Сибура» отмечали неудовлетворительность технологий по тушению возгорания природного газа. До настоящего времени это проблема является технологически слабо проработанной.

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