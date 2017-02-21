Казанский производитель компаундов выходит на рынок огнезащиты

Производитель изделий из термоэластопластов и компаунда ООО «ВР-Пласт» (Татарстан) планирует расширение направления деятельности. Это связано с тем, что сейчас востребовано направление огнезащиты. Как сообщил генеральный директор компании Василий Новокшонов, упор будет сделан на специзделия, которые защищают от возгорания и распространения дыма внутренние помещения.

«У нас ведутся постоянные разработки как новых компаундов, так и новых изделий. Если говорить о полимерных профилях, мы еженедельно выпускаем четыре-пять новых видов для заказчиков под конкретные задачи. Идут постоянная разработка и обновление рецептур и продукции», — сообщил Василий Новокшонов.

Сейчас основным направлением деятельности компании является производство изделий из термоэластопластов и компаундов в чистом виде, из которых изготавливают изоляцию для кабеля и другие продукты. Второе направление – оконные и дверные уплотнители, уплотнители для гидроизоляции, противоскользящие накладки, поливочные шланги и многое другое. Компания стала резидентом индустриального парка «М-7». Запуск производства планируется уже в 2018 году.