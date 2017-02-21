Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Огнезащитные материалы ВУП,
НЕОФЛЭЙМ®, СПЛЕНД®
a5bef3a

Казанский производитель компаундов выходит на рынок огнезащиты

Александр Семухин 21.02.2017 В России

Производитель изделий из термоэластопластов и компаунда ООО «ВР-Пласт» (Татарстан) планирует расширение направления деятельности. Это связано с тем, что сейчас востребовано направление огнезащиты. Как сообщил генеральный директор компании Василий Новокшонов, упор будет сделан на специзделия, которые защищают от возгорания и распространения дыма внутренние помещения.

«У нас ведутся постоянные разработки как новых компаундов, так и новых изделий. Если говорить о полимерных профилях, мы еженедельно выпускаем четыре-пять новых видов для заказчиков под конкретные задачи. Идут постоянная разработка и обновление рецептур и продукции», — сообщил Василий Новокшонов.

Сейчас основным направлением деятельности компании является производство изделий из термоэластопластов и компаундов в чистом виде, из которых изготавливают изоляцию для кабеля и другие продукты. Второе направление – оконные и дверные уплотнители, уплотнители для гидроизоляции, противоскользящие накладки, поливочные шланги и многое другое. Компания стала резидентом индустриального парка «М-7». Запуск производства планируется уже в 2018 году.

Тэги

Смотрите также

В России может появиться новое производство фибролита

Популярный в СССР фибролит снова завоевывает российский рынок теплоизоляции. Инвестиции в строительство завода по выпуску …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон