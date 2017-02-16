Застройщик сгоревшего в Краснодаре самостроя уже обвинялся в нарушении пожбезопасности

Застройщика горевшей накануне многоэтажки в феврале 2014 года судили за нарушение пожарной безопасности, пишут местные СМИ со ссылкой на Прикубанский районный суд.

По информации краснодарского издания «Город.События», застройщик (Михаил Овчинников) вместо двухэтажного индивидуального жилого дома возвел многоквартирное здание в шесть этажей без разрешения на строительство. Кроме того, в здании не проверялось качество огнезащитной пропитки деревянных конструкций чердака, а в котельной не была установлена автоматическая пожарная сигнализация.

Здание на ул. Прокофьева, 3, возгорание в котором произошло 15 февраля, также было самостроем, пишет «Интерфакс».

Пожар на мансарде многоэтажки в Краснодаре произошел 15 февраля. Пламя охватило площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. По информации «Кубань24», часть кровли обрушилась, а пламя перекинулось на близлежащий дом. Всего выгорело более 22 квартир. По предварительным данным, подозреваемый виновник пожара погиб.

Фото: пресс-служба СКР по Краснодарскому краю