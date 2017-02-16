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При участии Ассоциации «СИЛА» с рынка уходят недобросовестные испытательные лаборатории

Анастасия Крутикова 16.02.2017 В России, Новости

Сегодня в России действует порядка 60 сертификационных центров в области обеспечения пожарной безопасности. При этом испытательных лабораторий – 8,5 тысяч. Причем финансовая выгода для некоторых лабораторий выходит на первый план. При участии Ассоциации «Союз испытательных лабораторий и органов по сертификации» («СИЛА») часть недобросовестных фирм удалось закрыть.

«Некоторые лаборатории за день могут провести столько испытаний, с которыми другая и за год не справится», – заявил в беседе с «Огнепорталом» директор Ассоциации Андрей Кежаев.

Так, ассоциация выявила лабораторию (Московская обл.), которая проводила испытания по вызрывозащищенности оборудования, предназначенного для работы в шахтах и объектах НГК. По документам она размещалась в жилом доме, где на первом этаже располагалась юридическая контора, которая и создала фиктивное юрлицо, а рядом находится детский танцевальный кружок.

«Когда ее уведомили о необходимости проведения проверки, эта лаборатории сама заявила о решении прекратить деятельность. После того, как она закрылась, она перестала быть подведомственной Росаккредитации. Расследованием обстоятельств выдачи липовых протоколов впоследствии никто не занимался», — рассказал эксперт.

На территории другой недобросовестной лаборатории (Московская обл.) отсутствовала стационарная кирпичная печь, в которой проводятся испытания прочности конструкции. В лаборатории парировали, заявив, что печь была отправлена на ремонт в Ленинградскую область. По словам А. Кежаева, она не может быть переносной.

Заявлялось также, что эта лаборатория проводила испытания по оценке уровня токсичности продуктов горения. «В соответствии с действующим ГОСТ они проводятся при наличии вивария. Но его тоже не было», – добавил эксперт.

Лаборатория была аффилированна с посредническим холдингом, который работает еще с десятком таких фирм. К сожалению, эту лабораторию закрыть не удалось.

Ассоциация основана в 2013 году. Сейчас в нее входят аккредитованные лаборатории и органы по сертификации, которые не аффилированны между собой.

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