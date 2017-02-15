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«Грубейшие нарушения». Прокуратура требует закрыть уфимский цирк

Анастасия Крутикова 15.02.2017 В России, Новости

Эксплуатация уфимского Госцирка, как отмечают в прокуратуре Башкирии, небезопасна. Требование закрыть цирк было направлено в суд.

В здании не соблюдается пожарная безопасность, под куполом цирка — крышу возвели 50 лет назад — частично разрушились бетонные конструкции, а поврежденные металлические элементы ограниченно работоспособны.

«Грубейшие нарушения», как их называют в прокуратуре, выявлены повторно. В 2015 году в здании не было системы оповещения и управления эвакуацией, для отделки помещений применялись горючие материалы, были установлены просроченные огнетушители, оголена электропроводка, а эвакуационные выходы были заставлены картонными коробками. За нарушения пожбезопасности руководитель учреждения был оштрафован на 15 тысяч рублей.

Последняя проверка в текущем году выявила еще и не функционирующую автоматическую установку пожаротушения.

«В связи с этим прокуратура пришла к выводу о наличии угрозы жизни и здоровью посетителей и работников цирка и обратилась в суд с соответствующим заявлением к Федеральному казенному предприятию «»Российская государственная цирковая компания»», − говорится в официальном заявлении прокуратуры Башкирии.

По информации телеканала «НТВ», на ремонт цирка требуется больше миллиарда рублей.

«Российская государственная цирковая компания» основана в 1919 году. В ее ведомстве находятся 42 стационарных цирка.

 

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