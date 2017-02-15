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На юге страны МЧС увеличит штат пожарных

Анастасия Крутикова 15.02.2017 В России, Новости

МЧС продолжает усиливать подразделения реагирования. По словам Игоря Одера, начальника Южного регионального центра МЧС, в управленческой структуре ведомства сейчас происходят серьезные изменения. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в Ставрополье.

По данным «Интерфакса», штат пожарных и спасателей СКРЦ увеличится пропорционально сокращенной численности управляющего звена (на 130 управленцев и 200 сотрудников).

«Укрупнили региональные центры. Теперь их не восемь, а четыре, по числу военных округов. Подразделения Северо-Кавказского регионального центра подчиняются Южному. Также как и главные управления МЧС по Крыму и Севастополю», − сказал он.

Еще в декабре прошлого года Владимир Пучков, глава чрезвычайного ведомства, заявил об укрупнении Центрального и Сибирского региональных центров МЧС. На Урале и в Приволжье они будут упразднены как органы управления. По его словам, структура МЧС не меняется, а совершенствуется.

По данным пресс-службы ведомства, внедрение новой системы управления в МЧС ведется второй год. МЧС переходит на трехуровневую систему управления: Москва, регион и пожарный гарнизон. Структурные изменения проходят в рамках приказа от 15 апреля 2016 года N 194 О дальнейшем развитии органов федерального государственного пожарного надзора.

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