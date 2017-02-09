Спрос на теплоизоляцию из каменной ваты упал на 10 % в 2016 году

Рынок теплоизоляционных материалов продолжает падать. Еще в феврале 2016 года эксперты «ТехноНИКОЛЬ» прогнозировали падение рынка теплоизоляции. Судя по результатам исследования аналитиков фирмы за 2016 год, ожидания специалистов оправдались: спрос на материалы из каменной ваты упал на 10 %.

Инвестиции в коммерческую недвижимость, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, в промышленные предприятия и объекты добывающей отрасли не позволили ТИМ просесть сильнее. Так, в 2015 году отечественный рынок этих материалов сократился на 17 %.

На фоне падения внутреннего рынка внешние направления развиваются позитивнее. В ушедшем году экспортные поставки минеральной изоляции демонстрируют рекордные за последние пять лет результаты (+60 % по сравнению с 2015 годом). Импорт снизился (- 50 %).

Как предполагают в компании, текущий год, при условии благоприятной экономической конъюнктуры, не продолжит тенденцию предыдущих двух лет и сможет нарастить позиции на 3 %.

Ключевой причиной падения общего спроса на ТИМ эксперты считают снижение темпов многоэтажного строительства, что напрямую связано с покупательной способностью населения. По мнению Елены Кузнецовой, директора по маркетингу направления «Минеральная изоляция», за счет государственной ипотеки возможно постепенное восстановления темпов возведения жилья. В первой половине 2016 года, как считает эксперт, уже наблюдался рост инвестиций в строительство.