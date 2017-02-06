Более 3 тысяч пожаров произошло на Кубани в 2016 году

В 2016 году в Краснодарском крае произошло более трех тысяч пожаров. В рамках краевой программы пожбезопасности будет направлено 583 млн рублей на повышение пожаробезопасности социально-значимых объектов.

Средства пойдут на закупку первичных средств пожаротушения, пожарных сигнализаций, а также кнопок для оперативного вызова пожарных. Также планируется создание добровольных дружин, которые будут помогать предотвращать ЧС.

«Уже обучены и подготовлены как спасатели 800 казаков. Они прошли первичную подготовку как пожарные. Это направление надо развивать, привлекая местных жителей», — цитирует первого заместителя министра ГО и ЧС Краснодарского края Евгения Капустина администрация Краснодарского края.

За первый месяц текущего года уже зафиксировано 296 возгораний.