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Более 3 тысяч пожаров произошло на Кубани в 2016 году

Анастасия Крутикова 06.02.2017 В России, Новости

В 2016 году в Краснодарском крае произошло более трех тысяч пожаров. В рамках краевой программы пожбезопасности будет направлено 583 млн рублей на повышение пожаробезопасности социально-значимых объектов.

Средства пойдут на закупку первичных средств пожаротушения, пожарных сигнализаций, а также кнопок для оперативного вызова пожарных. Также планируется создание добровольных дружин, которые будут помогать предотвращать ЧС.

«Уже обучены и подготовлены как спасатели 800 казаков. Они прошли первичную подготовку как пожарные. Это направление надо развивать, привлекая местных жителей», — цитирует первого заместителя министра ГО и ЧС Краснодарского края Евгения Капустина администрация Краснодарского края.

За первый месяц текущего года уже зафиксировано 296 возгораний.

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