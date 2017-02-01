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Проход запрещен. Импортные материалы не будут использовать для оборонки

Анастасия Крутикова 01.02.2017 В России, Новости

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете импортных товаров, предназначенных для нужд обороны и безопасности страны. Исключение составляют материалы, производства которых в России нет.

В список запрещенных 132 товаров входят пожарные автомобили, транспорт для аварийно-спасательных служб, спецодежда, огнеупорные изделия, защитные головные уборы, ЛКМ и аналогичные для нанесения покрытий, мастики.

Постановление не касается стан ЕАЭС. В документе также оговариваются случаи исключения по ввозу товаров. По данным издания «Взгляд», запрет также не распространяется на МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСТЭК России и Управделами президента.

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