ВНИИПО разработал проект рекомендаций на определение пожарной опасности ЛКМ и огнезащитных покрытий

Специфику применения ЛКМ учитывают не все действующие методы оценки характеристик пожарной опасности материалов, подчеркивается в созданном при ВНИИПО проекте «Рекомендаций по определению показателей пожарной опасности лакокрасочных и огнезащитных покрытий». В новом документе оценка пожарной опасности материалов приводится в зависимости от области их применения.

В проекте освещаются особенности применения ЛКМ при отделке зданий, внутренней отделке судна, а также применение на железнодорожном транспорте и поездах метрополитена.

Разработчики предлагают внести изменения в несколько стандартов, касающихся определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов − ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), индекса распространения пламени − ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.19), группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов − ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.3), показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов − ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

В разработке рекомендаций участвовали Николай Смирнов, замначальника научно-исследовательского центра профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций с пожарами, доктор технических наук, профессор; Наталья Константинова, главный научный сотрудник, доктор технических наук, профессор; Андрей Меркулов, начальник сектора; Ольга Кривошапкина, старший научный сотрудник.

Проект «Рекомендаций по определению показателей пожарной опасности лакокрасочных и огнезащитных покрытий».pdf