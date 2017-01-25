В столице горел ТЦ «РИО»

Обшивка трехэтажного ТЦ «Рио» на Большой Черемушкинской улице на юго-западе Москвы загорелась вечером 24 января. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 19:51 мск. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован.

Как сообщает столичное подразделение МЧС, на тушение пожара было направлено 90 человек. Изначально сообщалось о площади возгорания в 200 кв. метров. Однако по уточненным данным огонь распространился на 800 кв. метров. Пострадавших нет. До приезда пожарных из здания было эвакуировано 500 человек.

По словам Алексея Воронина, члена технической рабочей группы «Росизол» и «Анфас», специалиста по стандартизации и нормированию ROCKWOOL, облицовка фасадов торгового центра сделана из алюмокомпозита – навесных панелей для вентилируемых фасадов.

«Они не представляют особой опасности, если между двумя алюминиевыми листами находится полимер с добавлением антипирена. В соответствии с выданными сертификатами у лучших представителей этой области отделочных материалов группа горючести достигает значений Г1 (слабогорючий). Конечно, это не НГ (негорючий), то есть противопожарные свойства в нем слабее, однако закон допускает их использование для облицовки общественных зданий типа торговых моллов, − считает Алексей Воронин. − Проблема начинается тогда, когда производители пытаются сэкономить за счет здоровья и безопасности людей. Антипирен – дорогостоящее вещество, поэтому учитывая, что его наличие или отсутствие не отражается на внешнем облике здания, это сложно определить «на глаз». Просто взглянув на фасад, невозможно ответить на вопрос: обманул ли меня производитель? Или: в безопасном ли здании я нахожусь».

Причины возгорания уточняются. Ведется расследование. По информации РЕН ТВ, не исключается версия поджога.

Фото: Александр Миридонов, www.kommersant.ru/gallery/3200860