Военные испытали уникальный пожарный комплекс

Разработку питерской компании «Сопот» – мобильную систему взрывопожаропредотвращения, химзащиты и маскировки «Зверь» – испытали военные. Она может тушить возгорания на складах боеприпасов и горючего, использоваться для подачи или откачки большого количества воды.

Многофункциональная установка уже прошла испытания на базе Минобороны. Ожидается, что «Зверь» пополнит парки техники в специально создаваемых в военных округах спасательных полков по ликвидации техногенных катастроф и стихийных бедствий, эвакуации людей, восстановлении социальной инфраструктуры. Застывший состав выдерживает воздействие температуры до 1000 °C.

В установке «Зверь»используется экологически безопасный двухкомпонентный материал из пенообразователя и композиции на основе наночастиц кремнезема. В отличие от стандартной огнетушащей пены она не стекает с вертикальных поверхностей, а спустя тридцать секунд затвердевает. После чего ее можно смыть водой. Усовершенствованная пена также снижает воздействие светового излучения, радиации, испарений аварийно-химически опасных веществ.