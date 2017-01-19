30 пожарных погибло при обрушении горящей высотки в Тегеране

Горящая высотка обрушилась в центре Тегерана. В момент обрушения 17-этажного торгового центра в здании находилось пожарные. Под разным данным под завалами оказалось от 25 до 100 человек, пострадало от 40 до 200 человек. Уже известно, что 30 пожарных погибли. О происшествии сообщают местное информагентство Tansnim, PressTV и Aljazeera.

Возгорание в одной из первых столичных высоток началось в 8:30 утра на девятом этаже. По данным канала 360, в доме располагались торговые и офисные помещения в основном текстильных компаний и ателье. Коробки с одеждой находились в проходах, что способствовало быстрому распространению пламени. Также в здании не хватало огнетушителей.

«Мы неоднократно предупреждали руководителей здания о недостаточной пожаробезопасности строения. Много одежды хранится на лестничных клетках, что противоречит нормам безопасности. Менеджеры не обращали внимания на предупреждения», — сказал представитель пожарной команды бригады Джалал Малекиас.

Здание стало рушиться в прямом эфире местного телеканала.

Высотка построена в 1960-х годах.





Источник фото: presstv.ir.