Ученые создали мини-огнетушитель для смартфонов

Сотрудники Стэнфордского университета разработали мини-огнетушитель для смартфонов. Устройство устанавливается на литий-ионные аккумуляторы, сообщает CNN.

Ноу-хау ученых с цилиндрической полимерной оболочкой содержит антиперен. Огнетушитель срабатывает при нагревании аккумулятора до 160 °C.

Изначально команда исследователей создавала технологию для тушения возгораний аккумуляторов электромобилей. Однако о скором ее применении в автомобилях речь не идет. Сначала ученые хотят убедиться, что перестанут взрываться батареи смартфонов. По их словам, в будущем разработка может применяться и на мобильных устройствах.

Это не первая попытка исследователей сделать гаджеты пожаробезопасными. До этого для снижения пожароопасности устройств предлагалось изготавливать детали смартфона из специальных химических веществ, что снижало производительность техники. Разработка Стенфордского университета не влияет на эту характеристику аппарата.

Литий-ионные аккумуляторы быстро нагреваются, состоят из легковоспламеняющихся компонентов. Такие аккумуляторы установлены в Samsung Galaxy Note 7, производство которых в октябре 2016 было временно приостановлено компанией из-за частых возгораний и взрывов аккумуляторов.

Источник фото: money.cnn.com