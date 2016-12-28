Сигнализация по СМС. В Южной Африке нашли замену дымовым извещателям

Использование открытого огня для приготовления пищи, отопления, становится причиной регулярных ложных вызовов пожарных в неофициальные поселения Южной Африки. Поэтому размещение дымовых извещателей в этих домах считается неэффективным. Компания Lumkani разработала новую систему обнаружения пожаров, сообщает Guardian.

Устройство представляет собой тепловой извещатель измерения скорости нарастания температуры. Сигнал с датчика приходит местным жителям по SMS.

«Это сетевое устройство, которое взаимодействует с рядом датчиков, чтобы вызвать общий тревогу и спровоцировать быструю реакцию от соседей», − говорит Дэвид Глюкман, генеральный директор южноафриканского стартапа.

С 2014 года система спасла от пожара 400 зданий. Всего к ней подключено восемь тысяч домов.

Компания планирует усовершенствовать разработку, чтобы она могла отправлять координаты пожаров напрямую в пожарные части.

В 2013 году в поселении Каелитша под Кейптауном возгорание в новогоднюю ночь унесло жизни пяти людей, более четырех тысяч остались без крова.

Фото: www.theguardian.com