На Тайване задержали дилера фальсифицированной огнезащиты

Поставщика огнезащитных составов для подрядных организаций компанию En Chi Industry подозревают в продаже поддельных огнезащитных составов. Об этом пишет тайваньское издание Taipei times. Арестованы три руководителя компании-подрядчика.

Продукты En Chi Industry, позиционировавшей себя как единственный на Тайване официальный дилер британских огнезащитных материалов (Phoenix Precision Paints), не обладают огнезащитными свойствами. По данным прокуратуры, сертификаты на продукцию оказались подделкой.

Выгодный бизнес компания вела с 2011 года: фирма продавала материал почти в три раза дешевле британского бренда — $17,4 за баррель вместо $ 49,56 за баррель. В производстве применялись низкокачественные и дешевые химические ингредиенты. По оценкам следствия, продажи поддельной краски могли принести доход компании в размере $6 млн.

En Chi Industry принимала участие в государственных тендерах. Материалы компании были одобрены для нанесения на строящихся спортивных объектах, где планируется проводить соревнования летней универсиады 2017 года, культурных центрах. Огнезащита Музея императорского дворца также была выполнена поддельными красками.

В офисах компании провели обыск. Прокуратура заявила, что планирует предъявить обвинения в мошенничестве, подделке документов и преступлениях против промышленности и торговли в отношении трех руководителей.