Огнестойкий материал на силиконовой основе создали в Silicone Engineering

Британский производитель материалов на силиконовой основе Silicone Engineering разработал губчатый огнестойкий материал (kSil V-O) с низким уровнем распространения дыма. Продукт предназначен для железнодорожного транспорта, сообщает издание British plastics.

Материал соответствует требованиям безопасности и охраны здоровья европейского стандарта EN 45545-2. В соответствии со стандартом UL 94 на вертикальном образце горение прекращается в течение десяти секунд (V-0).

Новинка может применяться для оформления интерьера общественного транспорта, в том числе дверей, систем освещения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоизоляции стен и виброизоляции полов.

Silicone Engineering существует с 1959 года. Предлагает продукты для автомобильной, авиационной, строительной, энергетической, нефтегазовой промышленностей, а также для железнодорожного транспорта.