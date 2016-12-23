Больше возможностей. В Чехии разработали новый костюм для пожарных

Ученые Чехии усовершенствовали костюм пожарного. Новая амуниция с системой датчиков может измерять температуру удаленных объектов, влажность, концентрацию опасных газов, передавать информацию о расположении пожарного на объекте. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

«Основное преимущество − это возможность контролировать состояние окружающей среды в опасной обстановке без использования различных приборов, то есть у пожарного свободны руки. Данные командир бригады получает на свой планшет», − рассказывает директор одной из пожарных станций Пльзеня Михал Паты.

Костюм успешно прошел полевые испытания, однако в массовое производство не поступил — инновация дороже традиционного костюма в три раза (€1,5 тыс.). Разработчики намерены участвовать в тендерах во Франции (Марсель), Англии (Манчестер), Германии (Дортмунд), а также в Бельгии (Брюссель и Гент).