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46 % пожаров в США происходит в домах с неработающей дымовой сигнализацией

Анастасия Крутикова 14.12.2016 В мире, Новости

Исследование Национальной ассоциации противопожарной защиты (National Fire Protection Association, NFPA) показало, что 46 % пожаров США происходят в зданиях, где отсутствуют или отключены дымовые сигнализации.

По статистике ассоциации, в 71 % неработающих сигнализаций системы питания либо утеряны, либо отключены. Как следствие, каждый третий из пяти человек погибает при пожаре в домах без дымовой сигнализации или с неисправными системами.

«Люди знают, что пожарная сигнализация играет важную роль в пожарной безопасности зданий. Однако они не так хорошо знакомы с работой дымовых сигнализаций. Они не знают, как часто их надо заменять, или что у них есть срок годности,» — говорит Лоррейн Карли, вице-президент по информационной работе NFPA.

Лишь половина граждан имеют три и более дымовых пожарных сигнализаций в доме. Причем один из пяти американцев (19%), считает, что старейшей пожарной сигнализации в доме больше 10 лет. Л. Карли подчеркивает, что заменять их необходимо каждые десять лет.

Дымовая пожарная сигнализация сокращает риск гибели человека во время пожара в полтора раза. Тестировать детекторы дыма необходимо раз в месяц.
По данным Международной Ассоциации руководителей пожарной охраны (International Association of Fire Chiefs, IAFC), для замены систем питания более 125 тысяч батарей для местных пожарных частей жертвует компания Energizer. За последние 29 лет, на эти цели она направила их пять миллионов.

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