Rockwool построит в США новый завод

Корпорация Rockwool 26 июня начала строительство в Рансоне (штат Западная Виргиния) нового завода по производству минераловатной изоляции. Предприятие станет второй площадкой в США, выпускающей теплоизоляцию, сообщает компания.

Планируется, что площадь завода составит 460 тыс. кв. футов (140,2 тыс. кв. метров), объем инвестиций превысит 150 млн долларов США. Штат сотрудников, включая управленческий и производственный персонал, не превысит 150 человек. Предприятие будет выпускать полный спектр материалов Rockwool. Мощность производства не уточняется.

Глава североамериканского подразделения корпорации Трент Огилви отметил, что США наблюдается высокий спрос на изоляцию из минеральной ваты благодаря строителям, архитекторам и владельцам частных домов. Новый завод позволит компании увеличить свое присутствие на американском рынке.

Как ожидается, предприятие начнет выпускать продукцию в феврале 2020 года.

Напомним, свой первый завод в США Rockwool запустил в штате Миссисипи. Ежегодная мощность предприятия превышает 100 тыс. тонн продукции. Спустя три года, в октябре 2017, открыл в в округе Маршалл (штат Миссисипи) первое производство в США по выпуску минераловатных акустических панелей.

Помимо североамериканского рынка Rockwool интересуется укреплением своих позиций и в России. В октябре 2018 года, как сообщает издание «Реальное время», компания запустит в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) завод по производству субстратов из каменной ваты. Объем инвестиций в проект составил около 500 млн рублей.

Фото: newswire.ca