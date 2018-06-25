Британские ученые снизили взрывоопасность батарей для телефонов

Международная группа исследователей во главе с учеными Университета Ланкастера (Великобритания) разработали новый тип углерода, который позволит снизить взрывоопасность литий-ионных аккумуляторов, увеличить жизненный цикл батареи и продлить их срок службы. Как сообщает пресс-служба вуза Ланкастера, месте с британскими учеными работали специалисты Цзилинского университета (Китай).

Исследователи создали новый тип углерода, который назвали OSPC-1. Оказалось, что объект обладает исключительным потенциалом как компонент для анодов в литий-ионных аккумуляторах – батареях, которые используются в ноутбуках, электроинструментах, планшетах, мобильных телефонах, а также электромобилях и авиакосмической технике.

Как правило батареи содержат графит. Сравнив OSPC-1 и графит, ученые выяснили, что новый углерод способен повышать в два раза скорость зарядки источника энергии. Во время каждй зарядки OSPC-1 не расширяется, что влияет на срок службы батареи в лучшую сторону.

Еще одно преимущество материала – безопасность.

«Он не образует дендритов. Это литиевые металлические волокна могут образовываться, когда литий застревает на поверхности графита. Если дендриты нарастают и достигают катода, они могут вызвать замыкание в батарее и взрыв», – отметили в Университе Ланкастера.

Добавим, пожаробезопасные батареи актуальны и для российского рынка. Так, в Балаково (Саратовская область) 24 июня едва не сгорели три квартиры, сообщает местное издание «Суть». По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв аккумулятора мобильного телефона. Девушка подставила на зарядку «мобильник», а когда проснулась, увидела охваченное огнем кресло – на нем лежал аппарат.

Фото: tekno.rakyatku.com