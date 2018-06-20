Xiaomi создала бутылку – огнетушитель

Специалисты китайской компании Xiaomi разработали специальную портативную бутылку-огнетушитель. При помощи новинки можно оперативно потушить пожар, сообщает издание GizChina.

Аварийная бутылка содержит высокоэффективный огнетушащий состав, который создает на горящей поверхности пленки различного размера. Они блокируют доступ кислорода, способствующего горению, и тем самым тушат огонь. Содержимым бутылки можно обработать одежду, тем самым повысив ее огнестойкость, потушить пламя, разбив саму емкость, или создав зону безопасности для эвакуации из горящего здания.

Бутылка выпускается в двух вариантах: круглая и овальная. Оба формата имеют плоскую форму и легко умещаются в руке.

Как заверяет производитель, бутылка-огнетушитель справится с любыми пожарами вне зависимости от их природы. С ее помощью можно потушить горящее топливо, электротехнику, ткани, дерево и другие материалы.

Отмечается низкая стоимость разработки – 16 долларов США (1017,52 рубля), ее нетоксичность и безопасность для окружающей среды и живых существ. Срок годности огнетушителя составляет три года. Ожидается, что новинка скоро появится в продаже.

Фото: gizchina.com