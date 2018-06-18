BASF расширяет производство огнестойкой теплоизоляции

Концерн BASF объявил о расширении производства огнестойких теплоизоляционных плит марки Neopor (серый EPS). Мощности по выпуску продукта к концу 2018 года увеличатся на двух площадках – в Германии и Южной Корее.

Как отмечает концерн, в мире активно растет спрос на утеплители из графитового пенополистирола, востребованные в строительстве и ремонте. Для удовлетворения потребностей клиентов компания приняла решение увеличить объемы производства материала на двух площадках – в Людвигсхафене и Ульсане.

Компания намерена нарастить производство Neopor на 40 тыс. тонн в год. На заводе в Германии объемы выпуска продукта вырастут с 440 тыс. тонн до 460 тыс. В Южной Корее BASF заменит производство белого материала «Styropor» на более популярный серый, а выпуск продукции в целом увеличится на 85 тыс. тонн. Это позволит компании удовлетворить спрос на огнестойкую изоляцию на рынках Азии.

Окончание реализации проекта намечено на четвертый квартал 2018 года.

Добавим, Neopor представляет собой модификацию белого материала Styropor, запатентованного в 1951 году. Спустя 20 лет BASF запустил производство Neopor –пенополистирол с добавлением графита. Этот элемент придает материалу серый цвет, снижаем массу и улучшает изоляционные свойства.

BASF из-за популярности продукта уже не раз наращивал объемы производства Neopor. Так, в 2007 году концерн начал расширять мощности завода в Людвигсхафене с 60 тыс. тонн до 190 тыс. и начал выпуск продукта на площадке в Ульсане.

Фото: newhudsonvalley.com