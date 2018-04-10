В Greenfel Tower изначально использовался горючий фасад

Проведенные еще в 2014 году испытания облицовки сгоревшей в Британии высотки Greenfel Tower показали, что она не соответствовала стандартам безопасности изначально заявленных ее производителем. По информации BBC, фирма Arconic знала, что класс материала был занижен.

BBC обнаружил серию тестов фасадных облицовок, заказанных производителем в 2014 и 2015 годах, когда планировалась реконструкции Grenfell Tower. Были испытаны две конфигурации, которые позднее будут установлены в Grenfell. Один из них получил классификацию С, а не В как в сертификате. Другой тип материала был классифицирован как E, хотя по данным отчета тестирование не было завершено.

В распоряжении BBC оказалось письмо Arconic для клиентов (2015 года), в которой компания подтверждает, что некоторые из панелей соответствовали классу E. Источник издания, который работает с фасадами зданий, за исключением Greenfel Tower, сообщил, что класс E на считался применимым для проектов, над которыми специалист тогда работал.

Помимо этого данные теста должны были быть направлены в Британскую Коллегию по Соглашениям, которая не была уведомлена о дополнительных тестах Reynobond PE. Это одно из требований сертификации. Однако в Коллегии информации не поспутало

В свою защиту представители Arconic заявили, что результаты испытаний были направлены клиентам и сертификационным органам, размещены на общедоступном сайте компании CSTB, которая проводила испытания. По информации BBC, сейчас этих данных на сайте нет, и CSTB не смог их предоставить. BBC получил их из других источников.

Отметим, что на здании применялся продукт Reynobond PE – алюминиевые панели с пластиковый наполнителем, применение которых позволило сэкономить почти £300.000.

Европейские тесты «реакции на огонь» ранжируют продукты по классам с A до F, где A – материал высшего класса. Reynobond PE имел сертификат класса B. Рейтинг был опубликован в 2008 году British Board of Agrément (BBA).

Фото: dailymail.co.uk