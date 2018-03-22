Китайские ученые разработали огнеупорные обои

Ученые Шанхайского института керамики Китайской академии наук разработали инновационные огнеупорные обои. Как сообщает издание ACS Nano. Материал для декорации помещений благодаря термодачикам из оксида графена прпедупреждает людей о пожаре.

Химики усовершенствовали технологию графеновых сенсоров в обоях и создали негорючую бумагу, которая выдерживает воздействие открытого пламени не менее пяти минут.

Основой обоев является структура нанонитей гидроксиапатита, отличающаяся легким весом, прочностью и огнестойкостью. Для повышения прочности ученые добавили в гидроксиапатитовую бумагу 20 % стеклянных волокон. В бумагу включили термодатчик на основе оксида графена.

Как оказалось, такие датчики из чистого графена срабатывают на гидроксиапатитовой бумаге при нагреве до 250 градусов по Цельсию через две секунды. Для повышения чувствительности датчика специалисты модифицировали поверхность сенсора молекулами полидофамина. Таким образом, датчики стали срабатывать при нагреве до 250 градусов, а звуковой и световой сигналы действовать не менее пяти минут.

Эксперты отметили, новые огнеупорные обои с тепловыми датчиками можно использовать для повышения пожарной безопасности жилья.

Как писал «Огнепортал», за границей начали налаживать промышленное производство огнезащитных материалов на основе графена. Компания First Graphite намерена построить первый в Австралии завод по выпуску графена мощностью в 50 тыс. тонн в год. Ожидается, что предприятие запустят в 2018 году.