На химзаводе в США прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на химическом заводе 15 марта в техасском городе Крессон. В результате ЧП один человек пропал без вести, а второй получил ранения, сообщает телеканал WFAA.

Момент взрыва попал в объективы телекамер. Как видно на кадрах, на производственной площадке горел один из ангаров, и затем произошел мощный хлопок. На место происшествия прибыли пожарные, машины скорой помощи и спасатели.

Пространство заволокло густым дымом, и словики были вынуждены перекрыть проезд по двум автомагистралям. Власти рекомендовали всем, кто вдохнул дым, обратиться в больницу.

Сейчас эксперты выясняют причины случившегося и оказывают помощь жителям города. Отмечается, что эвакуация населения не проводится.

По данным американских СМИ, на предприятии выпускаются кислоты и сырье для химической промышленности. Название завода не уточняется.

Отметим, это далеко не первое ЧП на химических заводах США в Техасе. В начале сентября 2017 года на площадке Arkema прогремели два мощных взрыва. Причиной стал ураган «Харви», из-за которого завод отчасти ушел под воду.

В результате происшествия система охлаждения, поддерживающая химикаты в стабильном состоянии, вышла из строя, и это привело к взрыву.



