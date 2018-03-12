На Украине выявлено более 360 тыс. нарушений пожаробезопасности в детсадах

Украинские спасатели подвели итоги проверок состояния пожарной безопасности в детских садах и общеобразовательных учебных заведениях. Как сообщает издание «Экспресс-онлайн» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), эксперты выявили 366 517 нарушений.

Внеплановые проверки после трагедии в лагере «Виктория» были проведены в 28 112 школах и детсадах по всей стране. В ходе мониторинга специалисты нашли свыше 360 тыс. нарушений, в том числе 132 578, не устраненных при ранних проверках. Так, в 3614 учреждениях отсутствовало внутреннее противопожарное водоснабжение, в 6899 наружное противопожарное снабжение было неисправно или не установлено, а в 19121 организации – не имеется или не функционируют автоматические системы противопожарной защиты.

Кроме того, 7730 зданий необходимо оснастить огнетушителями, ящиками с песком и другими первичными средствами пожаротушения, в 3669 помещениях нужно перепланировать пути эвакуации.

Специалисты ГСЧС по итогам проверок привлекли к административной ответственности за нарушение требований пожаробезопасности и неисполнение предписаний 28797 руководителей и должностных лиц.

Как писал «Огнепортал», пожар в одном из деревянных корпусов детского лагеря «Виктория» в Одессе произошел в ночь с 15 на 16 сентября 2017 года. В момент ЧП на его территории находились 150 человек, а в сгоревшем помещении спали 42 ребенка, трое из которых погибли. Эксперты позже установили, что система автоматической пожарной безопасности не сработала, пожарный водоем был пуст, дети жили в запертых комнатах.