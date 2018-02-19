Rockwool укрепляет позиции на мировом рынке

Группа компаний Rockwool в 2017 году заработала 2,374 млрд евро. Как отмечает пресс-служба корпорации, на увеличение объма продаж позитивным образом повлиял растущий интерес к огнезащитным материалам.

Чистая прибыль Rockwool достигла 214 млн евро, что на 48 млн превышает показатель 2016 года. Продажи выросли на 7,1 % – до 2,374 млрд евро, показатель EBIT (операционная рентабельность продаж) составила 258 млн евро. Объем инвестиций увеличился на 41 млн евро – с 89 до 130.

Президент Группы компаний Йенс Биргерсон отметил, что в целом 2017 год был положительным для Rockwool и строительной отрасли.

«После нескольких трудных для российского рынка лет мы особенно рады видеть вновь растущие показатели. Восстановлению высокого уровня способствовали доверие потребителей, инвестиционная деятельность, возрастающая важность энергоэффективных решений», – сказал Биргерсон.

Как писал «Огнепортал», в 2017 году компания открыла в США завод по производству звукоизоляционных потолочных панелей из каменной ваты, а также заявила о строительстве двух новых площадок. Так, в особой экономической зоне «Алабуга» одобрил проект «Роквул-Волга» появится предприятие по выпуску субстратов из каменной ваты. Запуск производства намечен на вторую половину 2018 года. В американском штате Западная Вирджиния (США) планируется возведение предприятия, выпускающего теплоизоляцию из каменной ваты.

Добавим, представители Rockwool примут участие в Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится в Сочи 29 марта 2018 года.