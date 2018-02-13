Японцы построят деревянный небоскреб

Деревянный небоскреб высотой в 70 этажей появится в Японии к 2041 году. Как сообщает издание Nikkei Asian Review, строение будет выдерживать огонь в течение трех часов.

Реализовать проект намерена лесоперерабатывающая компания Sumitomo Forestry, которая также занимается строительством зданий. Деревянный 70-тиэтажный дом появится в деловом районе Маруноути столицы Японии. Высота здания составит 350 метров, а площадь – 450 тыс. кв. м. В доме разместят офисы, квартиры и гостиничные номера. По предварительной оценке, строительство высотки обойдется компании в 5,5 млрд долларов США.

Для возведения объекта потребуется 185 тыс. кубометров древесины, сталь для придания сейсмоустойчивости, огнеупорные растения и декоративные элементы. Инициаторы проекта намерены использовать особые сорта дерева, способные выдержать огневую нагрузку в течение трех часов.

Перед началом строительства Sumitomo Forestry планирует возвести 14-этажную копию будущего небоскреба.

По данным издания, ранее в Японии самые высокие деревянные дома достигали высоты 7 этажей. Проект станет первым подобным в стране восходящего солнца.