Беларусь увеличила экспорт огнезащитных составов в Россию

Беларусь в 2017 году снизила экспорт составов для активных систем огнезащиты на 11,8 %. При этом выросли поставки продукции в Россию на 6,9 %, сообщает Белстат.

По данным ведомства, компании поставили с января по ноябрь 53,8 тонн составов и зарядов для огнетушителей на сумму 36,9 млн долларов США, что на 11,8 % меньше в количественном выражении и 0,8 % в стоимостном. Основные потоки экспорта направлялись в Россию и Грузию.

Россия ввезла 25 тонн продукции на 11,45 млн в американской валюте. По сравнению с 2016 годом поставки в РФ выросли на 6,9 % по количеству и на 25,3 % по стоимости (23,4 тонн и 9,1 млн доллара США).

Экспорт в Грузию наоборот снизился. Потребители этой страны купили 16 тонн составов и зарядов для огнетушителей на сумму 13,2 млн долларов США. В 2016 году объем поставок составлял 21 тонну (+ 23,7 %) при стоимости 13,9 млн долларов США (+ 5 %)

Примечательно, объем импорта Белорусии составов и зарядов для огнетушителей в 26 раз превышает экспорт. Страна с января по ноябрь ввезла 2043 кг продукции на сумму 843,9 тыс. долларов США – на 11,9 % меньше в количественном и 29,5 % в стоимостном выражении, чем в 2016 году. Почти все компоненты поставила Россия – 2042 кг (+1,6 % к 2016 году) на сумму 832,6 тыс. долларов США (+14,3 %).

Добавим, проблемы применения огнезащитных материалов, импортных и российских, систем пожаротушения станут темами Международной конференции в Сочи «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится 29 марта в гостинице «Маринс Парк Отель». В нем примут участие более 100 компаний: производители огнезащитных материалов, систем пожаротушения, проектировщики и строители.