Назначен новый глава Paroc

В Paroc Group Oyj появился управляющий директор. Как сообщает компания, новым руководителем стал Андерс Далблом.

Экс- глава Paroc, Кари Лехтинен, занимавший должность президента и главного исполнительного директора, решил покинуть свой пост. На его место со сменой названия позиции с 23 января был назначен Андерс Далблом.

Далблом трудится в Paroc с 2002 года. Начинал путь в качестве бизнес –аналитика. Затем в 2006 году занял должность финансового директора.

Кари Лехтинен пожелал удачи преемнику и отметил, что его команде удалось создать предприятие с сильными позициями на рынке минераловатной теплоизоляции. Он также добавил, что присоединение Paroc к Owens Corning откроет большие возможности для компании и ее сотрудников.

Напомним, в октябре 2017 года Paroc Group Oyj стала собственностью американской компании Owens Corning за 1,04 млрд долларов США. Планируется, что сделка формально закроется в начале 2018 года.