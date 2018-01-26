Жертвами пожара в южнокорейской больнице стали более 40 человек

Как минимум 40 человек погибли при пожаре в больнице города Мирян (Южная Корея), сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейские СМИ. Большинство жертв возгорания – пациенты отделения реанимации.

Пожар произошел сегодня в 07:30 по местному времени. Огонь вспыхнул на первом этаже в отделении неотложной помощи и перекинулся на другие помещения. В этот момент в здании находились около 111 человек. Спасатели смогли эвакуировать 52 пациента в соседние медучреждения и более 90 постояльцев расположенного рядом дома престарелых. Больница рассчитана на размещение 193 человек, в том числе 98 пожилых.

Огнеборцы потушили пожар за 1,5 часа и приступили к разбору завалов.

В результате ЧП ранения получили 79 человек и как минимум 41 погибли. Однако эти данные предварительные, и пострадавших может быть больше. По словам главы городской пожарной службы Чхве Ман У, большинство жертв спасатели обнаружили на первом этаже в реанимации и приемном отделении. Основная причина гибели – отравление угарным газом.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин потребовал установить точную причину пожара, что подобное больше не повторилось.