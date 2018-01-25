Из 160 социальных зданий в Лондоне только в 3 заменена пожароопасная облицовка

После трагедии в лондонской Grenfell Tower на пожароопасность были проинспектированы высотки и социальные здания британской столицы. По данным The Gardian, только в трех социальных домах из 160 горючую облицовку заменили на безопасную.

Фасад был снят с 17 зданий, переоблицовка началась на еще девяти. Медленные темпы по замене на безопасные материалы связан со спорными вопросами финансирования.

«Правительство все еще не может четко сказать, сколько высотных зданий небезопасно, и министры отказываются помогать с любым финансированием основных работ по пожарной безопасности в блоках, которые опасны», – приводит издание слова министра жилищного строительства Саджида Джавида.

Всего за семь месяцев опасными были признаны 312 зданий высотой выше 18 метров. Предполагается, что со временем эта цифра только увеличится.

Напомним, что фасад жилой высотки была выполнен из горючих материалов с использованием полиэтилена в качестве сердечника. Как считают эксперты, такая начинка ускорила процесс распространения пламени.

Добавим, что для расследования пожара в лондонской высотке Grenfell Tower правительство привлекло консалтинговую компанию KPMG. По информации издания The independent, KPMG имеет выгодные отношения с компанией Rydon, которая установила систему облицовки здания.