Пять марок огнезащитных кабелей рынка Гонконга не прошли испытания

Огнестойкие кабели пяти основных брендов, на долю которых на рынке Гонконга приходится 80 %, не прошли испытания на пожарную безопасность. Это марки MAS, Keystone, Prysmian, Draka and BICC, пишет The Hong Kong Free Press со ссылкой на отчет FactWire.

До начала тестирования кабели были подключены к установкам противопожарной системы, таким как пожарная сигнализация, аварийное освещение и вентиляционные системы. Всего исследовано 12 образцов. Шесть взяты из больницы Tuen Mun Hospital, три – из городского университета Гонконга, два – из жилого здания Choi Tak Estate, один – из гонконгской детской больницы.

Образцы испытали в лаборатории Dekra (Нидерланды) по британским стандартам пожбезопасности BS6387 Category C. Согласно этим стандартам, кабели должны продолжать передачу электричества при пожаре в 950 °С в течение трех часов. Только три образца успешно показали себя на испытания. В девяти случаях – перестали проводить электричество между 22 и 63 минутами. Из них пять – из Tuen Mun Hospital, два – из городского вуза, по одному из Choi Tak Estate и детской поликлиники.



Тест по стандарту BS6387 в лаборатории Dekra в Нидерландах

Фото: www.myzh-na-chas.moscow, www.hongkongfp.com