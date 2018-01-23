Европейские ученые создали экологичную альтернативу антипиренам

Ученые Туринского политехнического университета (Италия) создали новый огнезащитный материал на основе наночастиц. Он заменяет обычные химические вещества, используемые в огнезащитных составах. Продукт предназначен для применения в текстильной промышленности, сообщает European cooperation in science and technology.

С 2014 года Джулио Малучелли, доцент материаловедения и технологии, начал исследование влияния антипиренов на окружающую среду при поддержке COST Programme FLARETEX. Он пришел к выводу, что некоторые из стандартных антипиренов оказывают сильное негативное воздействие на окружающую среду и зачастую требуют сложных, дорогостоящих технологий для их применения в текстильной промышленности.

«Цель FLARETEX – в создании сети по огнезащитным вопросам, связанным с текстилем – как натуральным, так и синтетическим – и разработке новых инновационных антипиренов с низкими токсичностью и воздействием на окружающую среду, которые также были бы безгалогенными», – сказал Д. Малучелли.

Команда ученых разработала экологически безопасную альтернативу – огнезащитный материал на основе наночастиц, замещающих обычные химические вещества, для текстильной промышленности и сопутствующих материалов. Работа Д. Малучелли в FLARETEX сводилась к созданию биомакромолекул (белков и нуклеиновых кислот) как огнезащитных систем для текстиля.

Сейчас действуют четыре рабочие группы исследователей, которые занимаются совершенствованием и экологическими аспектами технологии, ее коммерциализацией и стандартизацией.

COST Programme – европейская структура, поддерживающая транснациональное сотрудничество между исследователями, инженерами и учеными по всей Европе. Она дает ученым возможность совместно развивать идеи и инициативы во всех областях науки и техники через общеевропейскую сеть исследований, финансируемых на национальном уровне.

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