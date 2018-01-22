В Индии при пожаре на промзоне погибли 17 человек

В столичном индийском городе Дели 20 января крупный пожар охватил промышленную зону Бована. ЧП унесло жизни 17 человек, сообщает местное издание indianexpress.

Сигнал о пожаре на фабрике пластмасс поступил на пульт спасателей в 18:20 по местному времени. На место происшествия выехали 10 пожарных расчетов. к моменту прибытия огнеборцев пламя охватило соседние здания, в том числе и подпольную фабрику по производству фейерверков, а также мини-завод по выпуску резиновых изделий.

На последней погибли как минимум три человека. Так, 24-летний мигрант Рооп Сингх, спасаясь из огня, выпрыгнул с верхнего этажа здания и сломал ногу. В горящем цехе остались трое его родственников, которым так и не удалось выбраться. Подпольный завод, где выпускались петарды и фейерверки, работал без разрешения пожарного департамента.

Потушив здания, пожарные нашли 17 тел погибших. Еще 30 человек получили травмы.

Сейчас эксперты выясняют причины трагедии.