В Нидерландах закрыли здание вуза из-за пожароопасной облицовки

После лондонской трагедии в Grenfell Tower Роттердамский Университет (Нидерланды) проинспектировал учебные здания на соответствие пожарной безопасности. Поскольку облицовка одного из зданий вуза оказалось пожароопасной, его пришлось закрыть, передает The Independent.

«Мы проверили все наши здания. Сначала изнутри, потом с внешней стороны. Мы подумали: все будет хорошо. Но оказалось, что есть высокий риск пожара и распространения пламени, что, на мой взгляд, безответственно оставлять здание открытым. Мы понимаем, что это радикальное решение, но безопасность сотрудников и студентов в приоритете. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы минимизировать последствия этого решения», – сказал Рон Борманс, председатель исполнительного совета вуза.

Университет заказал независимое исследование пожарной безопасности зданий, говорится на сайте Роттердамского вуза. Документ был подготовлен в среду 17 января. Согласно проведенному анализу, фасадные панели здания С в районе Kralingse Zoom не отвечают современным стандартам пожбезопасности.

Пожар в Grenfell Tower произошел в ночь с 13 на 14 июня. После ЧП британские власти начали массово проверять высотки на пожбезопасность. Чуть позднее стало известно, что о несоответствии здания требованиям безопасности уже сообщали эксперты. В сентябре началось независимое расследование причин пожара. К отчету будет прикреплено исследование влияния воды на аналоги алюминиевой облицовки сгоревшей Grenfell Tower. Первая часть документа – промежуточный ответ – уже опубликована, вторая будет готова весной 2018 года.

Фото: www.alumnya.com