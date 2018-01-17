Компания Polflam усовершенствовала огнестойкое стекло

Разработка Polflam представляет собой огнезащитный стеклянный блок из стеклянных листов, пространство между которыми заполнено бесцветным гидрогелем. Толщина гидрогелевого слоя определяет класс огнестойкости. Причем гидрогель выпускается на заводе Polflam по собственной защищенной формуле. Разработка сертифицирована по стандарту PN-EN 1363-1 для EI 30, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180. Помимо огнезащитной функции стекло компании Polflam обладает сразу несколькими характеристиками.

Стекло ударопрочное – от классов P2 до P7. Таким образом, оно может применяться при строительстве полов, фасадов, дверей, витрин. Помимо этого, огнезащитное стекло обладает высоким поглощением звука и звукоизоляцией. Индекс звукоизоляции в зависимости от типа EI может достигать 52 дБ.

Стеклопакет Polflam может изменять уровень пропускания света до полной непрозрачности. Такая функция может потребовать для изоляции палат в поликлиниках, офисных помещения без использования жалюзи, экранов в музеях или картинных галереях.

Самоочищающийся слой позволяет использовать новое огнестойкое стекло и в труднодоступных местах, например, для фасадов и мансардных окон. Под воздействием УФ-излучения грязь на стекле разлагается в процессе фотокатализа и стекает с дождем.

Polflam – польский производитель огнестойкого стекла, единственный производитель гидрогеля в Польше. На рынке стекла компания представлена с 1992 года.

Фото: www.glassonweb.com