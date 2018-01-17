На химзаводе AkzoNobel произошел взрыв

На химическом заводе AkzoNobel в промзоне города Оулу (Финляндия) днем 16 января произошла авария. В результате ЧП производственный процесс был приостановлен.

По данным канала MTV News, во время выполнения работ произошел взрыв, в результате которого возникла утечка хлората натрия. На место прибыли спасатели и эвакуировали персонал предприятия. В результате аварии никто не пострадал.

Как уточняет агентство Oulu – lehti, всего из бака просочилось не менее восьми кубов хлората натрия. Специалисты смогли слить химикат с объекта в контейнеры дренажной системы завода и ликвидировать опасность для окружающей среды.

В ликвидации аварии приняли участие три спасательных подразделения, также было задействовано специальное химическое оборудование – грузовики-цистерны и танкер.

Добавим, предприятие AkzoNobel в Оулу относится к сегменту бизнеса специальной химии.