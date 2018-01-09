Горящий на побережье КНР танкер может взорваться

Из-за неблагоприятных погодных условиях пожарным не удается потушить пожар на танкере SANCHI, столкнувшемся накануне с сухогрузом в Восточно-Китайском море. Китайские чиновники считают, что SANCHI тонет и может взорваться, передает BBC.

Ликвидировать возгорание спасателям также мешает едкий дым. На борту танкера находилось 136 тысяч тонн конденсата. Он высокотоксичен, обладает низкой плотностью, взрывоопаснее обычной сырой нефти. Розлив нефти в результате столкновения танкера SANCHI с гонконгским грузовым судном может стать экологической катастрофой.

«Если танкер затонет с большим количеством нетронутого груза, тогда на морском дне появится бомба замедленного действия, которая будет медленно выпускать конденсат. Этот регион надолго может быть исключен из рыбного промысла», — сказал BBC Саймон Боксол, специалист Национального Океанографичекого центра Саутгемптонского университета.

31 член экипажа танкера числятся пропавшими. Из них 30 — граждане Ирана, двое — из Бангладеш. В понедельник 8 января спасателям удалось обнаружить тело одного моряка с иранского танкера.

Танкер SANCHI столкнулся с перевозившим зерно гонконгским сухогрузом в субботу 6 января примерно в 260 км от побережья Шанхая. Причина столкновения выясняется. Генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Китак Лим заверил, что будет проведено полное расследование этого инцидента.

Фoто: cdn3.i-scmp.com