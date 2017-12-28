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Против строителей лагеря «Виктория» возобновили расследование

Анастасия Крутикова 28.12.2017 В мире, Новости

Украинские издания сообщают, что полиция продолжила расследовать дело о возможном хищении средств при строительстве детского лагеря «Виктория». По данным издания «Depo. Одесса», производство №12015160500011799, открытое еще два года назад, остановилось. Возобновить его удалось только после трагического пожара.

По информации издания, выигравшая тендер по выбору подрядчика «Юг-Укрстрой» и единственный ее конкурент ЧП «Монолит» имели одного собственника. Выяснилось, что документы на тендер были оформлены неправильно, у компаний не было необходимого в соответствии с техзаданием оборудования.

Противопожарную обработку древесины и металлоконструкций выполняла компания «Стройсоцстандартразвитие». Бюджетные 46,25 млн гривен были направлены фиктивным фирмам.

Напомним, что пожар в одном из деревянных корпусов лагеря произошел ночью с 15 на 16 сентября. На тот момент в лагере находилось 150 детей. В горевшем корпусе спали 42 ребенка, трое погибло. Система автоматической пожарной безопасности не сработала, пожарный водоем был пуст, дети находились в запертых комнатах. После трагедии были задержаны ответственные за пожбезопасность лагеря. Примечательно, что заявившая об уходе глава гордепартамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич вернулась на рабочее место. Чуть позднее стало известно, что у лагеря не было денег на обслуживание системы пожарной безопасности. Спустя несколько дней в распоряжении украинского журналиста оказались акты огнезащитных работ.

Фото: izbirkom.org.ua

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