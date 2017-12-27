В Ливии произошел взрыв на нефтепроводе

Мощный взрыв произошел на магистральном нефтепроводе на северо-востоке Ливии. Эту магистраль обслуживает компания «Эль-Ваха», сообщает «Национальная нефтяная корпорация» (ННК, Ливия).

После взрыва на нефтепроводе произошел пожар и разлив сырья. На место ЧП выехали экстренные службы и специалисты компании «Эль-Ваха». Как отмечает ННК, авария может привести к сокращению поставок нефти на 70-100 тыс. баррелей в сутки.

Сейчас экперты выясняют причину происшествия и устраняют последствия аварии. «Эль-Ваха» для перекачки нефти задейстовала резервный трубопровод.

По данным местных СМИ, пожар на нефтепроводе привел 26 декабря к резкому скачку цен на нефть марки Brent. Всего за два часа, с 16:00 до 18:00, стоимость сырья на Нью-Йоркской бирже выросла на 50 центов до 65,56 долларов США за баррель.

За сутки нефть марки Brent подорожала более чем на 2 %. Сейчас она торгуется по цене 66,85 долларов США за баррель.