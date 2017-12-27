Озвучены первые результаты анализа пожара в Grenfell Tower

Установленная система безопасности в Grenfell Tower не соответствовала своей цели. Это один из выводов, к которым пришли специалисты, исследовавшие соответствие здания нормативным документам, в промежуточном отчете, передает The Durability and Design.

По словам руководителя исследования Джудит Хаккит, химика-инженера, специалисты были шокированы увиденным. В докладе подробно говорится о проблемах при проведении проверок зданий и нехватки у местных властей знаний в этой области. По ее словам, в нормативах много лазеек и сокращений. Зачастую содержание документов намного сложнее, чем должно быть: cложно не только понять, как обеспечить определенные требования, но и как их найти.

Джудит Хаккит считает, что во всем секторе необходимы культурные и поведенческие перемены, необходимо отказаться от мышления «сдать как можно дешевле и передать ответственность другим лицам».

«Изначально проектируется не то, что строится, недостаточно обеспечено качество материалов, не хватает людей», – цитирует спикера The Gardian.

Вторая часть отчета будет опубликована весной 2018 года. Там будут рассматриваться особенности облицовки здания, проектирования и размещения спринклерных систем.

Напомним, что жилая высотка Grenfell Tower сгорела в ночь с 13 на 14 июня. После ЧП британские власти начали массово проверять высотки на пожбезопасность. Чуть позднее стало известно, что о несоответствии здания требованиям безопасности уже сообщали эксперты. В сентябре началось независимое расследование причин пожара. К отчету будет прикреплено исследование влияния воды на аналоги алюминиевой облицовки сгоревшей Grenfell Tower.

Фото: www.musicinterprete.com